Angelman-Tag: Das Wiener Riesenrad leuchtet blau

Bei dem Angelman-Syndrom handelt es sich um einen seltenen und oft schwer diagnostizierbaren Gendefekt, der auf dem Chromosom 15 lokalisiert ist. Deshalb machen die internationalen Angelman Selbsthilfegruppen am 15.2 mit unterschiedlichen Aktionen auf dieses Syndrom aufmerksam. In diesem Jahr erstrahlt in Wien das Riesenrad, eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Bundeshauptstadt, mit seiner weithin sichtbaren Silhouette in Blau. Die Aktion - organisiert vom Angelman Verein Österreich - wird unter anderem vom Wiener Dompfarrer Anton Faber unterstützt.