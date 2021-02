Pablo Escobars Flusspferde in Kolumbien eine Plage

Der berühmt-berüchtigte Drogenbaron Pablo Escobar hatte zu Lebzeiten in Kolumbien einen eigenen Privatzoo. Die Nachkommen der von Escobar nach Südamerika importierten Nilpferde sorgen jetzt aber für Kopfzerbrechen, weil sie sich unkontrolliert fortpflanzen und in der Region zur Plage geworden sind. Aus den ursprünglich vier afrikanischen Flusspferden sind mittlerweile an die 80 geworden. Experten empfehlen eine Tötung der Tiere, aber auch eine chemische Kastration wird diskutiert.