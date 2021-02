Söder: Grenze zu Tirol schließen ist „kein Tabu“

Öffnungsschritte sind „diskussionswürdig“

Am Dienstag sagte er nun, dass er die Öffnungsschritte in Österreich „in dieser unsicheren Situation“ für „diskussionswürdig“ halte. Die Inzidenz sei in Österreich deutlich höher als in Bayern: „Das kann innerhalb weniger Wochen zu einem neuen Lockdown führen und wäre genau das, was wir alle nicht wollen: ein Stop and Go.“ Am Montag wurden in Österreich 1057 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet.