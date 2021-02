Straße am Attersee noch mehrere Wochen gesperrt

Erste Sprengungen in drei Wochen

„Direkt an der Abbruchstelle befindet sich noch ein Block mit etwa 2.500 Kubikmeter, welcher bereits Risse aufweist und abzubrechen droht. Dieser Block muss in kleineren Happen abgesprengt werden“, fasst Klinger zusammen. Danach muss der gesamte Hang von lockerem Gestein befreit werden. Mit einer ersten Sprengung rechnet er in rund drei Wochen.