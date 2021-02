Nawalny-Streit zwischen EU und Russland eskaliert

Nächster Prozess gegen Oppositionsführer

Nawalny war am Dienstag zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Urteil verstoßen haben soll, während er sich nach einem Giftanschlag in Deutschland aufhielt. Am Freitag stand Russlands prominentester Putin-Kritiker in einem anderen Prozess erneut vor Gericht. Er wird beschuldigt, einen Veteranen des Zweiten Weltkriegs verleumdet zu haben. Der Veteran hatte an einem Werbevideo für Verfassungsreformen mitgewirkt, die Putin nach 2024 eine Kandidatur für zwei weitere Amtszeiten im Kreml ermöglichen. Nawalny beschrieb die Mitwirkenden in dem Video in einem Tweet im Sommer 2020 als Verräter des Staates. Er bestreitet den Vorwurf und spricht von einem politisch inszenierten Prozess.