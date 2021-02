Mehrjährige Haftstrafe für Kreml-Kritiker Nawalny

Insgesamt sieben Mal habe der 44-Jährige die Meldepflicht bei den russischen Behörden verletzt, hieß es vor Gericht. Nawalny, auf den im August ein Giftanschlag verübt worden war, wies dies zurück: „Ich war in Deutschland in Behandlung!“ Das Vorgehen steht als politisch motiviert in der Kritik. Aus diesem Grund rüstete sich die Staatsmacht gegen Proteste von Nawalnys Unterstützern. Es gab bereits mehr als 230 Festnahmen, wie das unabhängige Portal ovdinfo.org (OWD-Info) am Dienstag berichtete. Auch viele Journalisten kamen in Gewahrsam.