Bankräuber-Freundin konnte Unschuld beweisen

Radtour als Alibi

So baute er eigenen Aussagen zufolge einen bombenähnlichen Gegenstand, kramte seine alte Schreckschusspistole hervor und packte beides gemeinsam mit Gewand in eine Sporttasche. Am 26. Juni sei er dann mit der Freundin zu einer, wie er ihr sagte, Radtour aufgebrochen. Die Sporttasche gab er in den Hundeanhänger des Fahrrades der Frau, schilderte der Angeklagte dem Gericht. Dann musste er noch einmal schnell weg und sie sollte auf ihn warten. Mit der Sporttasche machte er sich auf den Weg zur Bank.