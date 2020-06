„Ich wusste nicht, dass er einen Bankraub plant“

Ermittler glauben Version

Die Ermittlungsbehörden bestätigen die Version der noch immer Verdächtigen, und auch, dass der Hauptverdächtige sie in Schutz nimmt. Er habe sich den Überfallplan mit der Bombenattrappe und der Gaspistole alleine ausgedacht und während einer Radtour vergangenen Freitag umgesetzt. Er habe zur 23-Jährigen in der Nähe der Bank gemeint, dass sie auf ihn warten solle, er habe „schnell was zu erledigen“. Minuten später sei er am Rad zurückgekommen und habe eine Adidas-Sporttasche in den Hunde-Fahrradhänger der Linzerin geworfen und sie verdutzt stehen gelassen.