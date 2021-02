Misstrauensantrag: „Kickl hat Bogen überspannt“

Die Sondersitzung des Nationalrats am Donnerstag hat gleich zu Beginn der Debatte den erwarteten Schlagabtausch zwischen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und seinem Vorgänger, dem nunmehrigen FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl gebracht. Letzterer kündigte wegen des Corona-Demo-Verbots einen Misstrauensantrag an, den sich Nehammer „redlich verdient und hart erarbeitet“ habe. Der Minister attestierte Kickl indes gekränkte Eitelkeit und Frust (siehe Video oben). Für ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer habe Kickl den Bogen überspannt, da er den Regierungsmitgliedern das Quälen von Kindern unterstellt hatte. „Kickl sollte selbst zurücktreten“, so Mahrer.