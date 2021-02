ÖVP-General: „SPÖ-FPÖ-Allianz hat nichts gelernt“

FPÖ wettert gegen Verbot der Corona-Demos

Die Sondersitzung des Nationalrats am Donnerstag soll offenkundig eine Abrechnung der Opposition mit Nehammer werden. Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen haben FPÖ und SPÖ einen Misstrauensantrag gegen den Ressortchef angekündigt. Basis der Sitzung ist ein entsprechender Antrag der FPÖ, die sich am Verbot der Corona-Demos stößt. Die Vorgangsweise bei den Demo-Verboten sei einmalig in der Zweiten Republik und zeige, dass die Regierung und insbesondere der Innenminister nicht davor zurückschreckten, jede Regierungskritik beinhart zu verbieten, heißt es in der schriftlichen Begründung der „Dringlichen Anfrage“.