Protokolle belegen: So dramatisch war Demo-Einsatz

Wollten Demonstranten am Sonntag das Parlament in Wien stürmen - ja oder nein? Darüber ist ein innenpolitischer Streit zwischen ÖVP und FPÖ entstanden. Nach Angaben von Innenminister Karl Nehammer versuchten Teilnehmer das Parlament am Ring zu stürmen, die Freiheitlichen sprachen hingegen von „Fake News“ und attackierten Nehammer scharf. Neben den Darstellungen des Ministers belegt inzwischen allerdings auch ein Funk-Protokoll derartige Absichten der Demonstranten sowie die Notwendigkeit des Polizeieinsatzes.