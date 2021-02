Dutzende Verfahren wegen illegaler Skiurlaube

Seit November-Lockdown über 1400 Anzeigen

Insgesamt wurden in Salzburg seit Beginn des zweiten harten Lockdowns am 17. November bis Mittwoch dieser Woche 1404 Anzeigen erstattet und 207 Organmandate ausgestellt. „Eine Anzeige ist aber per se noch nicht strafbar, das muss die Gesundheitsbehörde prüfen und beurteilen“, so der Polizeisprecher. Pro Tag seien es meist 0 bis 25 Übertretungen, die festgestellt werden - einzig an Montagen können es mehr sein, weil mittlerweile die Sonntagsdemos mitunter für mehr Anzeigen sorgen.