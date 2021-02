Einreise wird verschärft, Kontrollen auf Skipisten

Gleichzeitig kündigte Nehammer verstärkte Kontrollen durch Polizei und Gesundheitsbehörden in den Skigebieten an, um „dem Treiben ein Ende zu bereiten“, so der Innenminister mit Verweis auf illegale gebuchte Urlaubsquartiere. Man habe den „Kontrolldruck in den letzten Wochen bereits massiv erhöht“. In St. Anton seien am Wochenende knapp 100 Anzeigen erstattet worden. „Es kann nicht sein, dass einige wenige schwarze Schafe die Regeln umgehen und daraus Profit schlagen.“