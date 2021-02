Der illegale Skispaß ist kaum zu stoppen

Erholsame Tage mit der Familie inmitten der Salzburger Wintersport-Hochburgen in Zeiten des Lockdowns: Dieses Vergnügen ist weiterhin möglich, wie „Krone“-Recherchen zeigten. Wie berichtet, nahmen gleich mehrere Vermieter Nächtigungsanfragen für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern von 4. bis 7. Februar an – Aufenthalte in Bad Hofgastein, Saalbach, Mittersill, Uttendorf, Krispl oder Golling wären möglich, trotz des derzeitigen Beherbergungsverbots.