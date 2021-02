Tesla verdient Geld - aber nicht durch Autoverkauf

Verlust durch Autoverkauf

Ist bei Tesla also nunmehr wirklich alles in Butter? Wohl kaum. Jetzt berichtete nämlich der US-Nachrichtensender CNN, dass bei Tesla längst nicht alles Gold ist, was glänzt. Mit den selbst produzierten Autos, so CNN, sei bei Tesla jedenfalls finanziell zurzeit kein Staat zu machen. In Wirklichkeit sei das Unternehmen 2020 nämlich wiederum nur um Haaresbreite an einem erheblichen Verlust vorbei geschrammt.