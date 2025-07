Im Video: Misolic über Erfolgslauf & Charity-Event

Am Viertelfinal-Tag der diesjährigen Tennis-Staatsmeisterschaft hat krone.tv bei der 17. Austragung in Oberpullendorf Halt gemacht. Dabei steht uns auch Österreichs Nummer eins Filip Misolic Rede und Antwort. Abseits der heimischen Top-Elite versuchen sich auch zahlreiche Promis am Tennis-Court. Im Video sehen Sie zahlreiche Interviews österreichischer Persönlichkeiten.