Streit um Kreditstundungen bei Banken

Betroffen sind (per Ende 2020) fast 79.000 Kreditnehmer mit 6,5 Milliarden Euro offener Forderungen. Weitere 19.500 hatten bereits Einzelvereinbarungen. Sie alle sollten sich nun melden und individuelle Lösungen aushandeln für eine weitere Verlängerung der Rückzahlungen. Konsumentenschutzminister Rudolf Anschober (Grüne) will „genau beobachten“, ob die Regelungen in der Praxis funktionieren.