AK fordert Verlängerung der Kreditstundungen

In Anbetracht der Ende Jänner auslaufenden Kreditstundungen fordert die Arbeiterkammer eine Verlängerung der Regelung bis Ende Juni. Vielen Menschen mache die Corona-Krise nach wie vor große finanzielle Schwierigkeiten, so die AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. Als zusätzliche Schutzmaßnahmen für Bankkunden will die AK einen Zinsstopp bei Stundungen sowie eine Deckelung bei den Überziehungszinsen.