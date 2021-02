Neue PS5-Lieferung: Elektronikmarkt überrannt!

Besondere Rahmenbedingungen beim PS5-Kauf

Dass der Verkauf der Konsolen derart eskalierte, dürfte neben der Knappheit selbiger auch an Besonderheiten beim Verkäufer Yodobashi Cameras liegen. Dieser verkaufe nur in wenigen Märkten - darunter jenem, in dem es zu den Tumulten kam - an Kunden, die keine Händler-eigene Kreditkarte haben. Außerdem habe man nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip verkauft. Früher habe man bei derart begehrter Ware die Kaufmöglichkeit verlost, hieß es von Japan-Kennern auf Twitter.