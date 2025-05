Übergriff im Schaumbad endet für Mann vor Gericht

Seit Jänner in therapeutischer Behandlung

Während der Angeklagte bereits beim Prozessauftakt im April ausgesagt hatte, schilderte am Donnerstag zum ersten Mal die Frau ihr traumatisches Erlebnis: „Ich habe extra laut geschrien, um auf mich aufmerksam zu machen.“ Seit dem Vorfall leidet sie unter Panik und Nervosität. Auch in Therapie ist sie bereits seit Ende Jänner. 3470 Euro verlangt sie deshalb für die bleibenden Schäden.