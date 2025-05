Frau musste aus ihrem Auto geschnitten werden

So krachten die beiden Pkw im Kreuzungsbereich ineinander – das Auto der 45-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Acker geschleudert. „Die Frau war in dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät herausgeschnitten werden“, so die Polizei.