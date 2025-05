Österreich bei Handball-EM 2026 in Hammer-Gruppe

Österreichs Handball-Männer-Nationalteam trifft bei der EM vom 15. Jänner bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen in Gruppe A auf Deutschland, Spanien und Serbien. Das hat die Auslosung am Donnerstag in Herning ergeben. In Herning werden auch die Partien dieser Gruppe ausgetragen. Spieltermine sind der 15., 17. und 19. Jänner. Die ÖHB-Männer hatten am vergangenen Sonntag in Graz mit einem 34:33 gegen die Schweiz das EM-Ticket gelöst.