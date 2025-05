Messenger-Überwachung: „Verbündung“ mit Hackern

Zukauf von Trojanern befürchtet

In einer Stellungnahme verweisen Rene Mayrhofer und Michael Sonntag vom Institut für Netzwerke und Sicherheit an der JKU sowie von Alois Birklbauer vom Institut für Strafrechtswissenschaften darauf, dass im Entwurf völlig offen gelassen wird, wie Überwachungssoftware in die Geräte eingebracht werden soll. Aktuelle Smartphone-Betriebssysteme, so geben sie zu bedenken, hätten ausführliche Sicherheitsmechanismen.