Trotz geringer Nachfrage: Schwarze Zahlen für AT&S

Der Leobner Leitbetrieb AT&S hat im Geschäftsjahr 2024/25 trotz Preisdrucks und anhaltend schwacher Nachfrage in einigen Segmenten einen leichten Umsatzanstieg auf 1,59 Milliarden Euro (plus 3 Prozent) verbucht. Ausschlaggebend für das deutlich verbesserte Konzernergebnis war der Verkauf eines Werks in Korea. Belastend seien nicht nur die geopolitischen Unsicherheiten – Stichwort Trump-Zölle –, sondern auch der Preisdruck in der Branche, sagte Finanzvorständin Petra Preining bei der Präsentation.