Beauty-Influencerin im Livestream erschossen!

Die 23-jährige Valeria Márquez habe Videos für Schönheit und Lifestyle veröffentlicht, von denen manche Hunderttausende Male aufgerufen worden seien, berichteten mexikanische Medien. Sie wurde am Dienstagabend in einem Schönheitssalon in der Stadt Zapopan im Großraum der westmexikanischen Metropole Guadalajara getötet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.