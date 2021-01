Corona-Party auf Klagenfurter Parkplatz aufgelöst

Gegen 22.30 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Landhaushof in Klagenfurt eine An zeige ein: Auf einem Parkplatz in der Landeshauptstadt würde eine Corona-Party mit mehreren Personen und Fahrzeugen stattfinden. Beim Eintreffen der Polizeistreife am Ort des Geschehens trafen die Beamten tatsächlich mehrere Personen an - sie trugen keine FFP2-Masken und wohnen auch nicht in einem gemeinsamen Haushalt.