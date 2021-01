VP-Politiker aus Globasnitz als Impf-Vordrängler

Simon Harrich (67), der bei der kommenden Gemeinderatswahl in Globasnitz als VP-Spitzenkandidat ins Rennen geht, hat am 13. Jänner in einem Seniorenheim des Sozialhilfeverbandes die Covid-Impfung erhalten. Ihm wird vorgeworfen, dass ihm der Impfstoff - obwohl er auf keiner Liste stand - über eine Verwandte, die in einem Heim arbeitet, zugeschanzt worden sei.