Corona-Demo: Kickl will als Redner auftreten

Trotz des angekündigten härteren Durchgreifens bei Verstößen gegen die Corona-Regeln durch die Exekutive wird derzeit in sozialen Medien eifrig für eine massive Kundgebung gegen die Pandemie-Maßnahmen am Sonntag geworben. Diese soll unter dem Motto „Für die Freiheit, gegen Zwang, Willkür, Rechtsbruch“ am Maria-Theresien-Platz in Wien stattfinden und sogar noch größer werden, als der Aufmarsch vor zehn Tagen am Heldenplatz mit rund 10.000 Teilnehmern. Als prominentester Redner hat sich FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl angekündigt.