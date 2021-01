Dem Hörverlust jetzt rascher auf der Spur

Achten Sie auf folgende Anzeichen: Bei bestimmten Tönen wird Pfeifen und Zischen bemerkbar. Die Buchstaben S und F sind schwer zu unterscheiden. Vorsicht ist auch geboten, wenn Sie das Gefühl haben, die Personen in ihrem Umfeld würden nuscheln. Am Abend wird der Hörverlust oft deutlicher bemerkbar, weil das „müde“ Gehirn nicht mehr so gut in der Lage ist, nicht Gehörtes zu „ergänzen“.