Szekeres für rasche Impfung von Spitzenpolitikern

Ärzte sollen Impf-Tempo erhöhen

In der kommenden Woche werden die Rahmenbedingungen für die Impfung bei den niedergelassenen Ärzten geschaffen, sagte Szekeres. „Ich bin dafür, dass alle Ärzte impfen dürfen“, um so an die Geschwindigkeit von Israel heranzukommen, die bereits mit der Immunisierung der Jugendlichen begonnen haben (Bild unten). „Das kann uns gelingen“, so der Ärztekammerpräsident. Dass Israel so schnell die Bevölkerung immunisieren konnte, lag an der raschen Bestellung des Vakzins. Szekeres zufolge hätte die EU mehr Impfstoff früher bestellen müssen. Jetzt müsse man sich „nach der Decke strecken“.