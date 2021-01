Covid-Medikament könnte es schon im Frühjahr geben

Auf der Zielgerade

Eines der wichtigsten Studienzentren für das Medikament ist zudem das Kepler Uniklinikum. Derzeit wartet man noch Studienergebnisse ab, bis man in die Zielgerade zur Zulassung geht: „Im besten Fall rechnen wir damit noch im zweiten Quartal“, sagt Llewellyn-Davis. Wird APN01 auch an Mutationen getestet? „Nicht explizit, aber da die Mutante des Virus an der gleichen Stelle in die Zelle eindringt, ist die Wirkungsweise sehr wahrscheinlich unverändert“, so Gugenberger.