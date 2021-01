„Atomic Heart“: Nvidia zeigt imposante Grafikdemo

Das Entwicklerstudio Mundfish und der Grafikchip-Spezialist Nvidia haben einen imposanten neuen Trailer zum kommenden Shooter „Atomic Heart“ veröffentlicht, in dem die Raytracing-Effekte der PC-Version zu sehen sind. Damit halten hochrealistische Lichteffekte und Reflexionen in dem Spiel Einzug, das in ersten Videos ein wenig an „Bioshock“ erinnert. „Atomic Heart“ soll neben dem PC auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus.