Was Präsident Joe Biden an „Day One“ geplant hat

Der designierte US-Präsident Joe Biden plant unmittelbar nach seiner Amtseinführung am Mittwoch die Unterzeichnung von 15 Erlassen, die etwa Maßnahmen gegen die Virus-Pandemie sowie den Klimawandel betreffen. Unter anderem werde Biden einen Prozess zum Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaschutzabkommen starten. Die Präsidenten-Genehmigung für die umstrittene Pipeline Keystone XL von Kanada in die USA werde rückgängig gemacht. Das Verbot der Einreise von Menschen aus bestimmten Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerung werde aufgehoben.