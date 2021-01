Biden wird nun als 46.US-Präsident angelobt

Biden, zweiter Katholik im Weißen Haus nach Kennedy

Zuvor hatten der 78-Jährige und seine Ehefrau Jill gemeinsam mit Harris und ihrem Ehemann Doug Emhoff an einer Messe teil. Kirchengänge vor Angelobungen haben in den USA Tradition. Allerdings ist Biden nach John F. Kennedy erst der zweite katholische Präsident der USA. Daher ging es in der Früh nicht zur St.-John-Episkopalkirche, sondern zur St.-Matthew-Kathedrale. Mit Biden in die Kirche ging unter anderem auch der wichtigste Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell. Er gehörte in den vergangenen Jahren zu den einflussreichsten Verbündeten Trumps. McConnell distanziert sich aber vom scheidenden Präsidenten nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington.