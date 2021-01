Kalifornien stoppt 330.000 Impfdosen von Moderna

Die oberste Epidemiologin Kaliforniens, Erica S. Pan, forderte die Gesundheitsdienstleister bereits am Sonntag auf, die Verwendung einer Charge des Impfstoffs mRNA-1273 von Moderna einzustellen, nachdem in einer Impfklinik in San Diego eine „höhere als übliche“ Anzahl von Menschen offensichtliche allergische Reaktionen gezeigt hatte. Die Symptome seien „schwerwiegend“ gewesen, die Betroffenen hätten „ärztlicher Hilfe bedurft“, wird Pan in der „Los Angeles Times“ zitiert.