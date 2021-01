Alko-Lenker (37) krachte in Tirol gegen Steinmauer

Kurz vor 17 Uhr war der 37-Jährige aus dem Bezirk Kufstein im Gemeindegebiet von Söll auf der Tiroler Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve ins Schleudern geriet. „Das Fahrzeug prallte mehrfach heftig gegen die dort befindliche Steinmauer am linken Straßenrand“, heißt es seitens der Polizei. Der Lenker erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht. „Ein durchgeführter Alkotest bei dem 37-Jährigen ergab einen Blutalkoholwert von 1,8 Promille“, erklärt die Exekutive. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Das Fahrzeug wurde total beschädigt. Im Einsatz standen ein Rettungsfahrzeug und zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Söll.