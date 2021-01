Apps können Einkaufsverhalten nachhaltiger machen

Produkte in 25 Kategorien eingeteilt

So wurden die Produkte hinsichtlich 25 Kategorien eingeordnet - von der Strecke, die ein Artikel bis zum Regal zurückgelegt hat, über Angaben zum Nährwert, zu den Arbeitsbedingungen beim Erzeuger, bis zu anderen, etwa umweltrelevanten Faktoren und Fragen der Nachhaltigkeit. Die Konsumenten konnte zu all den Kategorien in dem Einkaufsassistenten angeben, wie wichtig sie ihnen sind. Je nachdem, wo sie sich in den beiden ausgewählten Supermärkten in Estland und Österreich befanden, zeigte das System ihnen an, welche unmittelbar in ihrer Umgebung im Markt gelagerten Produkte ihre persönlichen Anforderungen am besten erfüllen. Gleichzeitig blieb die Privatsphäre der Konsumenten geschützt.