Klima der Angst: Einblick in den Alltag bei Huawei

Wer im Ausland bleiben will, wird entlassen

Huawei-Personal aus China, das ins Ausland geschickt wird, werde aktiv daran gehindert, Wurzeln zu schlagen und Kontakte zu knüpfen. In einem internen Schreiben auf Chinesisch heißt es: „Diejenigen, die eine Aufenthaltsgenehmigung in einem EU-Land erhalten haben oder deren Ehepartner einen ständigen Wohnsitz in der EU haben sowie diejenigen, die aus eigenen Stücken einen ständigen Wohnsitz in der EU beantragt haben, müssen Europa so schnell wie möglich verlassen. Wenn sie der Aufforderung nicht nachkommen, wird das Unternehmen ihr Arbeitsverhältnis kündigen.“