„Felix“ zieht nach 30 Jahren in die Bärenresidenz

Nach mehr als 30 Jahren in einem kleinen Betonkäfig brachten Tierschützer in einem achtstündigen Transport den vorletzten slowenischen Restaurantbären „Felix“ in den Bärenwald Arbesbach (NÖ). Mit seinen 34 Jahren ist er nun der älteste Bewohner dort. Jetzt erfolgt erst einmal die Eingewöhnung und eine umfassende medizinische Versorgung.