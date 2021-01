Überwiegend freundlicher Polit-Empfang für Kocher

SPÖ will Kocher „selbstverständlich an seinen Taten messen“

Deutlich positiver fielen die Reaktionen der beiden anderen Oppositionsparteien aus. Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried meinte, dass Kocher in der Öffentlichkeit als Experte gelte. „Es wird jetzt seine Aufgabe sein, dieses Wissen einzubringen, um den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit mit aller Kraft aktiv zu führen“, so Leichtfried.