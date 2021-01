Aschbacher tritt als Arbeitsministerin zurück

Faßmann fühlt sich an Guttenberg-Skandal erinnert

Parteikollege und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) musste am Samstag - nur wenige Stunden vor dem tatsächlichen Rücktritt Aschbachers - angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Causa an den Fall eines nach ähnlichen Vorwürfen zurückgetretenen deutschen Ministers denken. „Mir fällt spontan Guttenberg ein, den es ganz hart getroffen hat“, verwies Faßmann auf den deutschen CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg, der nach der Aberkennung seines Doktortitels 2011 als Verteidigungsminister zurückgetreten war. Bei Aschbacher verhält es sich nun allerdings umgekehrt: Sie gab am Samstag ihren Rücktritt bekannt - noch bevor der Fall von der Fachhochschule Wiener Neustadt, wo die Steirerin ihre Diplomarbeit verfasst hat, geprüft wurde.