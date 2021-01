Insider sicher: IHS-Chef Kocher folgt Aschbacher

Nach dem Rücktritt von Familien- und Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) steht - ausgerechnet in der Coronavirus-Krise - das Arbeitsressort ohne Chef da. Wer Nachfolger der über eine Plagiatsaffäre gestolperten Ministerin wird, will Kanzler Sebastian Kurz heute um 13 Uhr bekannt geben. Laut Informationen der „Krone“ ist IHS-Chef Martin Kocher die heißeste Aktie. Die Angelobung soll schon am Montag erfolgen.