Ministerin soll Abschlussarbeit gefälscht haben

Textpassagen nicht korrekt zitiert

Weber habe dabei sogenannte Ideen- und Textplagiate entdeckt - die Ministerin habe also zur Erreichung ihres Magistertitels fremde geistige Leistungen als ihre eigenen verkauft. Normalerweise muss für die Nutzung fremder Texte in wissenschaftlichen Arbeiten eine Quelle angegeben werden - das habe Aschbacher demnach nicht getan. Weber meint gar, er habe „selten so eine Fundgrube von allem, was man nicht machen soll, gesehen”, und stellt die Frage, aufgrund welcher Qualifikation die Ministerin bestellt wurde.