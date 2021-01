Endstation Höchstgericht: Gründe für die Abfuhren

Eilverfahren sind erwünscht

Die scheitern oft am Covid-19-Maßnahmengesetz bzw. am Epidemiegesetz. „Das stammt in seinen Grundzügen aus 1913, wurde 1950 erneuert, ein paarmal adaptiert, ist aber nicht zeitgemäß“, sagt Verfassungsrechtsprofessor Heinz Mayer. Das Gesetz sei auf regionale Ereignisse bei Scharlach etc. ausgelegt, nicht auf Pandemien.