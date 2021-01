Sternsinger bei Politspitzen zu Gast

Wiens Bürgermeister durfte sich am Dienstag über Besuch der Sternsinger freuen. „Es ist ein schönes Zeichen der internationalen Solidarität der Kinder und Jugendlichen, dass sie sich alljährlich mit dieser Aktion für Familien in Regionen einsetzen, in denen die Armut - auch durch Corona - angestiegen ist“, so Ludwig. In den Kostümen seiner Besucher steckten diesmal vier Schwestern im Alter von sechs bis 14 Jahren aus der Pfarre Gersthof-St.-Leopold in Währing.