Sternsinger machen heuer auch virtuelle Besuche

„Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, sich auf Traditionen zu besinnen und zu schätzen, was Bestand hat", heißt es in einer Aussendung der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar. Damit die Sternsinger auch in der Pandemie ihren Segen spenden können, kommt dieser heuer auch per Post. Auf der Seite www.sternsingen.at kann man eine personalisierte Videobotschaft der Sternsinger erstellen. Auch Spenden sind auf der Website möglich.