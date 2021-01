Eine sichere Geburt auch in Corona-Zeiten

So ist es zum Beispiel dem Team der Geburtshilfe am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan (Ktn.) ein besonderes Anliegen, die Ankunft des Säuglings so normal und sicher wie möglich zu gestalten. Deshalb dürfen dort Schwangere zurzeit mit ihrem Partner oder einer Begleitperson (völlig gesund, ohne Erkältungssymptome) die Geburt erleben. „Der Partner ist eine wichtige Unterstützung, deswegen wollen wir seine Anwesenheit auch in der gegenwärtigen Situation ermöglichen“, so Abteilungsvorstand Prim. Dr. Freydun Ronaghi, MBA. Einschränkung: Die Partner dürfen wirklich nur zur Geburt in den Kreissaal mit dazu - nicht jedoch während der Zeit der Einleitung bis zum Beginn selbst oder bei ambulanten Kontrollen. „Wir verständigen die werdenden Väter rechtzeitig, wann es tatsächlich losgeht“, beruhigt Prim. Ronaghi. Die restliche Familie muss sich überhaupt in Geduld üben und kann das Baby erst zu Hause begrüßen.