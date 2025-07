„Lage dramatisch“: Mattle sichert Unterstützung zu

Mittel aus dem Katastrophenfonds

Angesichts der Unwetterschäden in Gschnitz und in anderen Gemeinden hatte die Landesregierung am Vormittag ihre Regierungssitzung bereits mit einer Lageeinschätzung begonnen und Mittel aus dem Katastrophenfonds zur finanziellen Bewältigung der Schäden in Aussicht gestellt.