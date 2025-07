Flugzeugabsturz in Indien: 260 Opfer identifiziert

Wie berichtet, war die Maschine der Air India kurz nach dem Start vom Flughafen in Ahmedabad auf ein Wohngebiet gestürzt und in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Fluggesellschaft wurden 241 Menschen an Bord getötet, nur ein britischer Passagier überlebte. Die weiteren Opfer befanden sich am Boden im Wohngebiet. Die Boeing war nach London unterwegs.