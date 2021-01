Undercover im Porno-Löschtrupp bei Xhamster

Eine Vorgehensweise, die dem Rivalen Pornhub Vorwürfe einbrachte, er würde mit illegalen Inhalten Geld verdienen und das Leid der Opfer bewusst in Kauf nehmen. Es folgte ein Zahlungs-Boykott der Kreditkartenfirmen Visa und Mastercard - und eine große Lösch-Offensive sowie neue Up- und Download-Regeln seitens Pornhub. In die Sache ist also Bewegung gekommen - auch bei Xhamster, berichten die beiden Journalisten. Auch dort werden von anonymen bzw. nicht geprüften Konten hochgeladene Bilder nun gelöscht. Die für ohne Zustimmung der Abgebildeten veröffentlichtes Material prädestinierte Kategorie „Voyeur“ wurde von der Startseite entfernt und die Rubrik „Teen“ hat man in „Teen 18+“ umbenannt.